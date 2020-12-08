Эти смартфоны Xiaomi исключены из списка тех, кто получит MIUI 12

25

Четыре смартфона Redmi останутся без MIUI 12

MIUI 12 стала значимым обновлением для Xiaomi. Оболочка стала функциональнее и преобразилась внешне. Сам интерфейс был представлен в апреле нынешнего года и с тех пор компания занята распространением апдейта. Первоначально ожидалось, что Xiaomi обновит более 60 моделей, распространяемых по всему миру, но планы изменились и количество устройств, которые получат MIUI 12 сократилось.

Читать также: Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro: сдвоенные батарейки, которые будут заряжаться за 35 минут

Неприятные новости пришли для владельцев смартфонов Redmi 7, Redmi 6/6A и Redmi Y3. Компания удалила эти четыре модели из списка тех, кто обновится до MIUI 12. В своем сообществе она подтвердила, что вынуждена была отказаться от прихода апдейта на эти смартфоны. Причина — проблемы с совместимостью и производительностью.

﻿

MIUI 12 достаточно тяжелая оболочка Android и для ее работы необходим достаточный запас мощности. Правда, выглядит странным исключение из претендентов на получение обновления Redmi 7, обладающего чипом Snapdragon 632, тогда как Redmi 8/8A, Redmi 7A на базе Snapdragon 439 и Redmi Y2 с Snapdragon 625 все еще находятся в списке тех, до которых доберется MIUI 12. Возможно, впоследствии компания вновь внесет коррективы в перечень тех устройств, которые получат обновление.

Читать также: Второй раз на те же «грабли»? Xiaomi вновь могут запретить продавать смартфоны в Индии

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: gizmochina