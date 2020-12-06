Второй раз на те же «грабли»? Xiaomi вновь могут запретить продавать смартфоны в Индии

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Philips хочет запретить продажи смартфонов Xiaomi в Индии

Так может случиться, что Xiaomi второй раз за свою историю окажется персоной «нон грата» в Индии. Компания Philips хочет добиться от китайской компании выплаты компенсации за нарушение патентов и хочет использовать это как повод для полного запрета старых и новых смартфонов Xiaomi на территории Индии.

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Пришло известие, что Philips подала в Высокий суд Дели жалобу, в которой обвиняет китайского гиганта в том, что он незаконно использовал целый ряд патентов, касающихся HSPA, HSPA+ и LTE, принадлежащие нидерладской транснациональной компании. Столь грубое нарушение прав Philips, по мнению ее юристов, требует самого строго наказания. Поэтому они обратились с просьбой к суду ограничить ввоз и продажу продуктов Xiaomi на территории Индии. Свой вердикт Фемида должна вынести в ближайшие четыре недели, а само дело будет рассмотрено 18 января 2021 году.

Если суд поддержит Philips и наложит запрет на ввоз продукции Xiaomi в Индию, то это будет второй уже случай, когда китайская компания будет столь строго наказана. Напомним, что в 2014 году из-за нарушения патентов Ericsson она вынуждена была свернуть продажи своих устройств на индийском рынке.

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Но тогда доля компании в этом регионе была незначительной, а сейчас она в лидерах и это очень больно ударит по ее имиджу и продажам электроники. Более того, Xiaomi придется распрощаться с планами прочно обосноваться в первой тройке крупнейших производителей смартфонов в мире и, возможно, обойти «саму» Apple.

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Источник: livemint