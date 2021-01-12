Это провал! Xiaomi Mi 11 прошел тест автономности Andro News!

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Xiaomi Mi 11 прогнали в тесте автономности Andro News и сравнили с Mi 10 Pro!﻿

Стало традицией, что мы устраиваем проверку на живучесть смартфонам и уже привычный тест автономности прошел Xiaomi Mi 11. Интересно посмотреть на то, как уживется связка из энергоэффективного Snapdragon 888 и прожорливого 6,81-дюймового 2К-экрана с частотой обновления 120 Гц. Ведь именно эти два момента являются главными объектами для гордости Xiaomi Mi 11.

Когда поступили первые новости, что компания спешит с анонсом Xiaomi Mi 11, мало кто рассчитывал на то, что премьера состоится так скоро и Xiaomi обойдет всех в гонке за новый флагманский чип от Qualcomm. Но, похоже, что она поторопилась со столь быстрым выходом нового флагмана. По крайней мере, автономность не стала его достоинством, тут он не блещет.

Xiaomi Mi 11 получил аккумулятор емкостью 4600 мАч и по нынешним меркам достаточно прилично, но относительно Xiaomi Mi 10 батарейка немного потеряла по емкости. К сожалению, подводный камень в виде довольно крупного дисплея с повышенной герцовкой не позволил новинке показать себя с лучшей стороны в плане автономности.

В нашем традиционном тесте флагман продержался всего 6 часов и 45 минут, что для современного флагмана посредственный результат. Все указывает на то, что самая дорогая на рынке 120-герцовая OLED‑панель обходится дорого и в плане потребления энергии. Она «жрет» ресурс батарейки изрядно. Хотя смартфон довольно спокойно выдержит полный день при обычной нагрузке и вероятность того, что придется искать розетку среди дня становится весьма высокой только если Xiaomi Mi 11 серьезно нагружать играми.

Увы, батарея смартфона садится очень быстро и энергоэффективная платформа Snapdragon 888 оказалась бессильна нивелировать большой расход энергии из-за дисплея с высоким разрешением и повышенной герцовкой, а также проблемы с оптимизацией. В очередной раз приходится уповать на то, что впоследствии компания выпустит обновление, которое хоть немного улучшить автономность работы Xiaomi Mi 11. Кто же лидирует в нашем фирменном тесте автономности,а кто среди аутсайдеров, узнавайте по ссылке.

Смартфон Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 10 Pro Аккумулятор ﻿ 4600 мАч 4500 мАч Этапы теста ﻿ ﻿﻿Фронтальная камера (30 мин) 91% 92% AnTuTu & 3DMark ﻿ 82% 85% PUBG (1 час) ﻿ 68% 71% Основная камера (30 мин) ﻿ 57% 60% Просмотр YouTube (1 час) ﻿ 46% 53% Диктофон (15 минут) ﻿ 43% 50% Фильм оффлайн (1 час) ﻿ 34% 45% WOT Blitz ﻿ до 0 до 0 Общее время работы ﻿ 6 часов 45 минут 8 часов 26 минут

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https://andro-news.com/news/priehal-test-avtonomnosty-poco-m3-rabotaet-dolshe-vseh-sravnenie.html Poco M3 против Poco X3 - тест на автономность, сравнение(в Адм. панель)