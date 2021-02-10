Европейская цена Xiaomi Watch S1

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В декабре прошлого года вместе с флагманской линейкой Xiaomi 12 были представлены смарт-часы Watch S1. Ожидается, что в скором времени носимый гаджет выйдет за пределы Китая и станет доступен на глобальном рынке. В преддверии выхода Xiaomi Watch S1 в сеть слили информацию, сколько могут запросить за умные часы в Европе.

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Разузнать прайс на гаджет позволил немецкое отделение компании Amazon. Продавец успел разместить страницу со смарт-часами, указав ценник 195,08 евро. Спохватившись, торговая площадка удалила страничку продукта, но информация успела разлететься по сети. Европейская цена выглядит вполне логичной и предсказуемой, оглядываясь на то, что в Китае Xiaomi Watch S1 стоят в районе $173.

К сожалению, дату выхода смарт-часов на глобальный рынок компания все еще не озвучила. Возможно, их представят в рамках выставки MWC 2022, которая стартует в Барселоне 28 февраля.

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Напомним, что Xiaomi Watch S1 предлагают 1,43-дюймовый AMOLED‑экран, аккумулятор емкостью 470 мАч, модуль NFC, GPS-приемник, защиту от воды (5АТМ) и способность отслеживать 117 видов физической активности.

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Источник: gizmochina