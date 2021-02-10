POCO X4 5G засветился в бенчмарке

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Синтетика подтвердила ребрендинг Redmi Note 11 Pro 5G

Немалую часть своей продукции POCO выпустила, тупо переклеивая шильдик с устройств Redmi. Распрощаться с этой практикой компания не намерена и впредь. Она и дальше будет устраивать ребрендинг. Следующий на очереди — POCO X4 5G.

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Ожидается, что этот смартфон станет лишь переименованной версией глобального Redmi Note 11 Pro 5G. Подтверждает это и сведения с бенчмарка Geekbench, которые были обнаружены в базе его данных. Синтетический тест указывает на то, что смартфон получит чипсет Snapdragon 695, 6 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 11.

От POCO X4 5G можно ждать AMOLED-экран разрешением 2400х1080 точек диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц, 6/8 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 5000 мАч с технологией быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Разрешение селфи-камеры составит 16-мегапикселей и на тыльной стороне установят три сенсора 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

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Когда состоится премьера POCO X4 5G, информации нет. Вряд ли его представят в феврале. Его премьеру, скорее всего, устроят в марте и самый важный вопрос: сколько запросят за него?

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Источник: gizmochina