Европейская версия Realme 9 5G действительно получит ряд изменений

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Страница с параметрами Realme 5G обнаружена на польском сайте компании

12 мая в Европу придет Realme 9 5G. На прошлой неделе в сети появилась информация, что версия для европейского рынка получит целый ряд принципиальных отличий от модификации для рынка Азии. Эти слухи подтвердились, на странице компании в Польше появились характеристики Realme 9 5G, подтверждающие отличия от азиатской версии в части дисплея и аппаратной платформы.

Сообщается, что в Европе Realme 9 5G предложит 6,6-дюймовый IPS-экран разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 695, 4 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гб. На лицевой панели установят фронталку на 16-мегапикселей со светосилой f/2.1 и сзади предложат тройную тыльную камеру с датчиками 50 Мп + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (монохромный).

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Емкость аккумулятора Realme 9 G составит 5000 мАч и предложат технологию быстрой зарядки на 18 Вт. Поставляться смартфон будет с предустановленной операционной системой Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0. Доступен гаджет будет в черном и белом цветах, весит он 191 грамм и его габариты составили 164,3х75,6х8,5 мм. Сколько запросят за Realme 9 5G в таком исполнении в Европе, сведений нет.

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Источник: gsmarena