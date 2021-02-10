Выход Realme GT Neo 3T подтвержден

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Смартфон засветился на сайтах сертификационных ведомств

Где-то месяц назад в сети появилась информация о возможном выходе Realme GT Neo 3T. Среди главных целей появления этой модели называли желание компании угодить фанатам чипом от Qualcomm, ведь новинке приписывали процессор Snapdragon 870. Можно было бы посчитать, что это только слух и не факт, что достоверный. Но теперь можно уверенно говорить о том, что realme GT Neo 3T действительно может выйти.

Модель с таким названием была найдена на просторах тайваньского сертификационного ведомства NBTC. Модельный номер смартфона RMX3371 и его коммерческое название Realme GT Neo 3T. Упоминание об этом же смартфоне было найдено на сайтах сертификационных агентств BIS и Camera FV-5. Получение необходимых сертификатов у соответствующих ведомств явный признак скорого выхода смартфона.

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К сожалению, помимо собственно названия новинки, информация о ее характеристиках на сайтах регуляторов не приводится. Профильные же ресурсы состязаются в предсказаниях. Так, есть прогноз, что Realme GT Neo 3T получит 6,5-дюймовый экран, фронталку на 16 Мп и тройную тыльную камеру с ключевым сенсором на 64 Мп. Но нет ответа на главный вопрос: какой все же процессор ляжет в основу смартфона?

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Источники: gsmarena, mysmartprice