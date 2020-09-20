Exynos 1000 против Snapdragon 875: Samsung наконец-то уделает Qualcomm?

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Первые итоги тестов указывают на то, что Exynos 1000 мощнее Snapdragon 875

Samsung один из самых хитрых и продуманных производителей смартфонов, который большую часть комплектующих создает собственными силами. В числе компонентов, которые производит компания — чипы Exynos. Но флагманские процессоры Exynos изобилуют «детскими» проблемами, среди которых перегрев и слабая энергоэффективность. Поэтому ее топовые SoC сохраняют репутацию «вечно вторых», если не третьих, уступая премиальным чипам Qualcomm и HiSilicon.

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Но, возможно, в случае с Exynos 1000 компании удастся прыгнуть выше головы и обойти одного из главных конкурентов. Как известно, она готовится в следующем году выпустить флагманы на базе нового 5-нанометрового чипа Exynos 1000, который получит три кластера ядер, группированных по схеме «1+3+4». Предварительные результаты прогонки процессора в Geekbench дают надежду на то, что новое творение Samsung может обойти Snapdragon 875.

Так, на днях в базе данных синтетического теста были найдены результаты прогонки двух прототипов Galaxy S21, где один работает на Exynos 1000, а другой — Snapdragon 875. В первом случае в многопоточном тесте смартфон смог набрать 4250 баллов, а в одноядерном — 1302 очка. Визави с платформой от Qualcomm показал результаты 4090 и 1159 баллов соответственно. Интересно, что практически аналогичный результаты показал и флагман Xiaomi Mi 11 — 4113 и 1102.

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Правда, по словам осведомленного источника, у Samsung есть ряд проблем с перегревом, которые еще предстоит решить, а все по причине того, что было решено по максимуму разогнать супер-ядро Cortex-X1. Спешить с выводами не стоит. На данном этапе тестирование прошли только ранние прототипы и в конечных продуктах все может измениться.

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Источник: gsmarena