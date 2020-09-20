Продвинутый ToF-датчик ISOCELL Vizion в флагманах Samsung? Давно пора

1082

Samsung готовит ToF-камеру нового поколения

Когда десять лет назад появился топовый для компании Galaxy S, он обладал скромной по нынешним меркам, 5 Мп камерой. С того времени Samsung быстро нарастила свои возможности в сфере мобильной съемки до того уровня, когда ее флагманы начали быть в авангарде не только благодаря стильному дизайну и функциональности, но и камерам. Современные топовые устройства компании далеко не аутсайдеры, но и безусловными лидерами не являются.

Мириться с таким положением дел Samsung не намерена и умы ее инженеров заняты тем, чтобы создать передовой времяпролетный датчик изображения (ToF), который найдет свое применение в будущих флагманах. На этой неделе она направила в Ведомство Европейского союза по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию торговой марки ISOCELL Vizion.

Читать также: Со смартфонов Samsung можно запускать Android-приложения на ПК

В сопроводительной документации сказано, что марку планируют использовать применительно в ToF-камерам компании, предназначенным для смартфонов, планшетов и прочей потребительской электроники. В числе возможностей сказано о том, что они могут выступать как датчики биометрии для распознавания лиц. А это явно говорит о том, что компания рассматривает возможность установки их на передней панели.

Напомним, что камера ToF измеряет время, необходимое для того, чтобы свет отразился от объекта. Время задержки позволяет определить расстояние. Таким образом ToF-датчик создает трехмерную карту окружающего мира. Сегодня такие датчики участвуют в размытии фона при съемке фото, отслеживают жесты и создают 3D-модели.

На данный момент нет понимания на каком этапе находится разработка и как скоро компания запустит серийное производство первого сенсора. Данная новость появилась на фоне слухов, что Samsung всерьез намерена расширить производство датчиков изображения в 2021 году, чтобы снизить свою зависимость от сторонних поставщиков.

Читать также: Характеристики Samsung Galaxy S20 Fan Edition подтверждены

Высказываются предположения, что первый датчик под маркой ISOCELL Vizion появится в Galaxy S21, премьеру которого стоит ждать в первом квартале следующего года. Правда, есть предсказания, что в случае с Galaxy S21 Ultra компания отказалась от ToF-датчика в камерах в пользу второго телеобъектива.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источники: phonearena, letsgodigital