Представлен Samsung Galaxy F41: увы, без открытий

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Samsung Galaxy F41 — лишь лайт-версия Galaxy M31

Как и ожидалось, сегодня состоялась премьера Samsung Galaxy F41. Это первенец новой линейки, где акцент должны были сделать на основной камере. Правда, на поверку оказалось, что компания особо не утруждалась созданием нового смартфона, а попросту взяла за основу Galaxy M31 и внесла коррективы в основную камеру, отказавшись от макромодуля.

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Galaxy F41 обладает 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем разрешением 2340х1080 пикселей и каплевидной выемкой для фронтальной 32-мегапиксельной камеры. Аппаратная платформа — Exynos 9611 в связке с 6 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR4x, а собственной дано 64/128 Гб.

Руководит работой Samsung Galaxy F41 операционная система Android 10 с оболочкой One UI, имеется сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне, аккумулятор емкостью 6000 мАч с зарядкой мощностью 15 Вт и слот для карт памяти до 512 Гб. Основная камера трехкомпонентная с главным датчиком на 64-мегапикселя, дополняют который широкоугольный модуль на 8 Мп и портретник на 5 Мп.

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Отказ от четвертого датчика на тыльной стороне позволил в итоге компании снизить цену. Так, Galaxy F41 в Индии будут продавать по цене от $230 (на старте продаж $10), тогда как за Galaxy M31 просят $240.

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Источник: samsung