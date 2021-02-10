Exynos 2200 — это зашквар. Громкий фейл от Samsung

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Очередные тесты говорят о неконкурентоспособности с Snapdragon 8 Gen 1

Все больше появляется поводов говорить о том, что с «Exynos 2200 Samsung не смогла» и вновь не сможет навязать конкурентную борьбу Qualcomm в нише топовых чипов. Очередной повод для разочарований подкинул блогер Эрди Озюаг, у которого на руках оказался Samsung Galaxy S22 Ultra в двух вариантах исполнения: с Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200. Естественно, что он не удержался от сравнения и, увы, оно не в пользу новинки Samsung.

Он прогнал оба аппарата через горнило бенчмарков. По итогам испытаний в 3DMark Wildlife Exynos 2200 набрал 6684 балла, а Snapdragon 8 Gen 1 почти на 43% быстрее с 9548 баллами. Печально то, Exynos 2200 всего на 7% быстрее, чем Exynos 2100 (6256 баллов) с графическим процессором Mali-G78 MP14. В GFXBench Manhattan платформа Snapdragon 8 Gen 1 примерно на 30% быстрее, чем Exynos 2200, который, в свою очередь, находится на одном уровне с Exynos 2100. Стоит также отметить, что Xclipse 920 работает на более высокой тактовой частоте: 1300 МГц против 818 МГц у Adreno 730.

Блогер склонен предполагать, что неудовлетворительные показатели Exynos 2200 результат низкой частоты работы чипсета или, возможно, низкой пропускной способности памяти или производительности встроенного кэша Infinity Cache. Кроме того, 4-нм техпроцесс и требования к низкому энергопотреблению могут ограничивать способность графического процессора удерживать пиковую частоту в течение продолжительного времени работы.

Пока не совсем понятно, сможет ли Samsung существенно увеличить производительность путем обновления драйверов или прошивки. Скорее всего, нет. Есть вероятность, что проблема в «железе» и тут уже софт может быть бессилен.



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Источник: youtube