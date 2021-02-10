Exynos 2200 претендент на звание разочарования года. Samsung проиграла

1586

Exynos 2200 проигрывает Snapdragon 8 Gen 1 практически по всем параметрам

Вчера Samsung провела ежегодную зимнюю презентацию Unpacked, где представила три смартфона серии Galaxy S22. Модели получили систему на чипе Exynos 2200, построенную по 4-нм техпроцессу и графику AMD. До анонса процессора в сети ходили оптимистичные прогнозы, что по части производительности он будет ничем не хуже конкурентов и даже может превзойти их.

Градус ожиданий был высок. Но по мере приближения релиза в сети стали появляться тревожные сообщения, что не стоит ждать многого от Exynos 2200. Скепсиса добавлял тот факт, что компания даже перенесла релиз Exynos 2200 на поздний срок, а также то, что на презентации чипа она умолчала о реальных показателях его производительности.

Полученные блогером TechAltar цифры могут разочаровать тех, кто верил, что компания наконец-то извлечет уроки из своего длинного списка ошибок при создании чипов и предложит «камень», который удивит производительностью и энергоэффективностью.

Тесты показали, что по части процессорной производительности Exynos 2200 всего на 5% (!) превосходит предшественника Exynos 2100. Но объективно, значительного прироста производительности CPU мало кто ожидал, больше всех интересовал вопрос то, насколько мощным вышел видеоускоритель Xclipse 920. Безусловно, опыт AMD мог помочь Samsung в создании мощной графики. Но, увы, нет. Xclipse 920 на 17% превосходит графическую подсистему ARM Mali-G78 MP14, установленную в Exynos 2100.

Вот в чем нет разочарования, так это в части эффективности работы нейронного блока. Тут прирост в сравнении с прошлым поколением составил внушительные 115%. По всему выходит, что Exynos 2200 проиграет битву Snapdragon 8 Gen 1 и, возможно, и Dimensity 9000. Ждем Exynos 2300.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

Источник: twitter