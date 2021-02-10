Samsung и Xiaomi — следующие компании, которые открыли фронт по борьбе с утечками

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Техногиганты активизировались и демонстрируют желание перекрыть «кислород» инсайдерам

Как бы мы не относились к Apple, не критиковали ее бизнес-модель и топтание на месте, стоит признать, ей продолжают следовать, а ее решения или действия копировать. Очередным таким трендом на рынке может стать борьба с утечками. Стоило только концерну из Купертино объявить войну сливам конфиденциальной информации о ее продуктах, как к этому движению примкнули и другие.

Последователями стали Samsung и Xiaomi. Пришло сообщение, что со вчерашнего дня южнокорейский гигант начал «зачищать» интернет пространство от видео и изображений еще не представленных устройств. Авторы утечек уже сообщают о том, что выложенная ими ранее инсайдерская информация начинает исчезать с просторов социальных сетей. Преследованию подверглись только те источники, которые первыми слили сведения. Все прочие, кто лишь подхватил инфу и растиражировал ее по сети, под «санкции» не попали.

Samsung также разослала официальное предупреждение партнерам-поставщикам и о недопустимости утечки информации, а также той ответственности, которую они несут за сохранность конфиденциальных сведений. Также компания начала работу по активному выявлению тех, кто может быть причастен к сливу информации.

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Xiaomi также вдруг осознала, что необходимо бережно и зорко охранять собственную информацию от посторонних глаз. Она решила приструнить сетевых информаторов. Начать решено с предупреждения. Так, достаточно известный в своих кругах информатор Судханшу Амбхоре сообщил о том, что он получил официальное послание от Xiaomi India. Оно составлено на 8 страницах, где перечислены «заслуги» информатора по рассекречиванию сведений. В частности, речь шла о том, что он слил в сеть сроки запуска, характеристики и цену Poco M3 Pro.

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Xiaomi потребовала прекратить сливать инфу в сеть о еще не представленных устройствах компании. По словам Судханшу Амбхоре, подобное послание он получает впервые. Но при этом он напоминает, что он не подписывал с компанией или с кем-либо другим соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. Судя по его постам в Twitter, испугать его не удалось и завязывать со сливом данных он не собирается.

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Источники: twitter, androidauthority