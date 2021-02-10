Exynos с графикой AMD троттлит, но новый чип все равно монстр производительности

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Тесты показывают, что Exynos 2200 подвержен тоттлингу

То, что фирменные чипы Exynos сейчас не на первых ролях сильно напрягает Samsung. Компания судорожно принялась искать решение, чтобы в конце концов переломить ситуацию и осознала, что самой выпустить топовое решение как в плане общей производительности, так и по части игровой ей не под силу. Нужна коллаборация с тем, кто силен, прежде всего, по части геймерской мощи.

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На помощь позвали AMD, графическое подразделение которого должно обеспечить новому чипсету Exynos должную производительность. И сейчас в недрах Samsung кипит работу над чипсетом Exynos 2200 (название предположительное), который станет пламенным мотором будущих флагманов. Конечный продукт должны анонсировать в июле, а сейчас компания проводит тесты нового чипа.

Как сообщают осведомленные источники, Exynos 2200 демонстрирует превосходство над конкурентами. В плане мощности он обходит не только актуальное решение Mali-G78, но и новое поколение графических чипов. Но есть одна проблема и имя ей троттлинг.

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По итогам первого прогона падение производительности составило 20%, а после второго круга — 30%. На пиковых нагрузках чип сбрасывает частоты, чтобы не допустить перегрева. Но данный факт не особо огорчает Samsung, она довольна результатом работы графического чипа от AMD. Показатели работы нового процессора выше всяких похвал. А каких результатов в итоге все же удалось добиться Samsung совместно с AMD узнаем по результатам теста первого смартфона с новым чипом на борту и это может произойти уже в августе после анонса Galaxy Z Fold 3.

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Источник: hwsw