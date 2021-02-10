Таким может быть Samsung Galaxy F42 5G

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Назвали характеристики, которые должен предложить Samsung Galaxy F42 5G

Samsung неустанно расширяет модельный ряд смартфонов и вскоре должна представить Galaxy F42 5G. Но в очередной раз компания не станет утруждать себя созданием модели с нуля, а возьмет за основу смартфон, анонс которого состоялся несколько недель назад.

Galaxy F42 (SM-E426B) уже получил сертификаты Wi-Fi Alliance и Bluetooth SIG, которые дали понимание, что новинка получит поддержку Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. И очень похоже, что аппарат станет лишь чуть измененной версией Galaxy A22 5G. Компания взяла за правило предлагать один и тот же гаджет на разных рынках с различными именами.

Если это так, то Galaxy F42 5G предложит 6,6-дюймовый IPS-экран разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, сканер отпечатков пальцев на торце, селфи-камеру на 8-мегапикселей и чипсет Dimensity 700. Смартфон должен обладать 4/6/8 Гб оперативки, флеш-накопителем на 64/128 Гб и тройной тыльной камерой 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

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Но все же отличия могут быть. Так, Galaxy F42 5G может предложить аккумулятор емкостью 6000 мАч или даже 7000 мАч, тогда как у Galaxy A22 5G он на 5000 мАч. Обещают зарядку мощностью всего 15 Вт и операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой One UI.

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Источник: sammobile