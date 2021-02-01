Инсайд: Apple планирует вернуть Touch ID в iPhone. Face ID не хватает?

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Apple думает вернуть Touch ID в iPhone﻿

Сразу с двух источников поползли слухи о том, что компания Apple тестирует «новую» старую технологию Touch ID для будущего применения в iPhone следующего поколения.

Трудно представить себе компанию, которая может более удачно возродить то, что сама же отправила в прошлое. В след за дизайном от прошлых iPhone 4/5, который вернулся в новый iPhone 12, сообщается,что в следующем поколении iPhone будет реализована технология сканирования отпечатков пальцев.

Утверждается, что это «новшество» не отменяет текущей системы защиты данных и устройства – Face ID. Так что бровь (чёлку) мы с вами, скорее всего, еще увидим. Поэтому владельцы будущих iPhone смогут выбирать какой системой пользоваться. Пока в мире существует пандемия и рекомендации носить маски, многим такой выбор может пригодиться.

Отдельно стоить отметить, что бывший сотрудник Apple уточнил - планируется использовать оптические сканеры, а не ультразвуковые, ввиду их надежности. Пока этот вопрос не будет решен, компания не рассчитывает на эту технологию.

Впрочем, активные пользователи экосистемы Apple никогда и не прощались с Touch ID, так как она применяется в актуальных планшетах iPad и ноутбуках Mac Book.

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Источник : mydrivers.com