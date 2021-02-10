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  • Face Unlock на Pixel 8 и 8 Pro теперь поддерживает платежи и авторизацию в приложениях

Face Unlock на Pixel 8 и 8 Pro теперь поддерживает платежи и авторизацию в приложениях

04.10.2023 142 0

спасибо ии за новую фишку

 

В отличие от предшественников, разблокировка лицом на новых смартфонах Pixel 8 и 8 Pro теперь может использоваться не только для разблокировки устройства.

 

Pixel 8

 

Благодаря чипу Tensor G3 и машинному обучению Face Unlock интегрируется с Google Pay, банковскими приложениями и другими сервисами, требующими авторизации.

 

Pixel 8 і Pixel 8 Pro

 

Напомним, что фишка разблокировка лицом смартфона была добавлена в Pixel 7, однако уровень ее безопасности не позволял подтверждать платежи.

 

Остается дождаться, пока смартфон получают блоггеры, чтобы узнать, насколько точной и надежной окажется новая система распознавания лиц на Pixel 8, возможно, компания действительно смогла научить ИИ распознавать, где фотография, а где реальный человек при попытке оплатить товар.

 

Источник - 9to5google

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 04.10.2023
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Face Unlock на Pixel 8 и 8 Pro теперь поддерживает платежи и авторизацию в приложениях