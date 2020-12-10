Facebook может лишиться Instagram и WhatsApp

781

Власти хотят добиться принудительной продажи Instagram и WhatsApp

Федеральная торговая комиссия США (FTC) провела антимонопольное расследование в отношении приобретения Facebook сервиса обмена сообщениями WhatsApp и социальной сети Instagram, по результатам которого установила признаки нарушения действующего законодательства. Это послужило основанием для направления в суд двух антимонопольных исков против Facebook совместно с генеральными прокурорами 48 штатов. После появления сообщения о судебном преследовании, акции компании упали на 4%.

Чиновники пришли к выводу, что Facebook противоправным путем сохраняет монополию в области социальных сетей, осуществляя в течение нескольких лет действия, направленные против конкуренции. В исках сказано, что объединение сервисов WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger приведет к появлению монополии на рынке средств общения между пользователями.

Юристы комиссии и прокуроры собрали необходимую информацию для подачи исков в суд с требованием обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp. Помимо требований продать активы, FTC и прокуроры хотят, чтобы суд обязал Facebook в дальнейшем проводить подобные сделки только после одобрения властей и отказаться от навязывания антиконкурентных условий разработчикам программного обеспечения.

Читать также: Apple, Facebook, Amazon и Alphabet (Google) превратились в монополии. Наказать и разделить?﻿

Самое интересное, что в свое время Facebook получил одобрение от FTC на покупку сервисов WhatsApp и Instagram. И вот теперь спустя несколько лет чиновники опомнились и решили сделать откат назад. Эта история послужит сигналом для всех компаний, что ни в чем нельзя быть уверенным, в будущем лояльность властей может смениться на гнев.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: ftc