Фанаты Apple будут в восторге! iPhone 12 Pro Max в идеальном состоянии на 256 ГБ за 22 931

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Привет! Есть ли здесь среди нас верные фанаты Apple? Уверены, что да. И именно для них мы подготовили суперкрутое предложение. Если нужен Айфон с большим экраном и продвинутыми камерами, но не хочется отдавать кучу денег, рекомендуем купить iPhone 12 Pro Max . Есть употребляемые варианты в идеальном состоянии с почти новой батареей.

iPhone 12 Pro Max – вечный король Apple с непревзойденной эргономикой и классическим дизайном

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iPhone 12 Pro Max одет в стеклянный корпус с рамкой из нержавеющей стали. Несмотря на значительные габариты: 160.8 x 78.1 x 7.4 мм весом 228 граммов, может похвастаться эргономикой и повышенным удобством при использовании.

От влаги есть полноценная влагозащита IP68. Разблокировка экрана по Face ID. Диагональ дисплея составляет 6.7 дюймов при разрешении 1284 x 2778 точек.

Матрица Super Retina XDR OLED очень крутого качества. Пиковой яркости в 1200 нит достаточно для комфортного просмотра в солнечный день. Поддерживается HDR10 и Dolby Vision.

На борту iPhone 12 Pro Max – процессор Apple A14 Bionic, выполненный по 4 нанометрам. Это до сих пор крутое и мощное железо, производительности которого достаточно для всех современных требовательных игрушек.

Телефон уже обновился до iOS 17.6.1. Планируется iOS 18. Так что с обновлениями не будет никаких проблем. Все летает, есть фирменные фишки. Пользоваться iPhone 12 Pro Max – одно удовольствие.

Мы предлагаем оптимальную версию Айфона, внутри которой 6 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Вы можете сказать, что в 2024 году 6 ГБ ОЗУ – это ничтожно мало. Но ведь речь идет о продукции Эпл. Поэтому быстродействие и оптимизация интерфейса на высоте.

iPhone 12 Pro Max – полноценный камерофон. Несмотря на то, что с момента его выпуска прошло четыре года, по качеству фото и видео он превосходит большинство современных флагманов.

Смартфон получил три сенсора разрешением 12 Мп. Основной модуль с продвинутой оптической стабилизацией, телефото с 2.5-кратным оптическим зумом и OIS. Сверхшироугольник с углом обзора 120˚. Присутствует глубинный сканер. Видео пишет в 4K@60fps.

Фронтальная камера iPhone 12 Pro Max с разрешением 12 Мп. Также есть запись видео в 4K@60fps.

Емкость аккумулятора составляет 3687 мАч. Мы предлагаем батареи от 92%. Износ совсем невелик и не будет заметен при использовании. До 50% Айфон заряжается за полчаса. Поддерживается беспроводная 15-ваттная зарядка с технологиями Qi2 и MagSafe.

Продаем iPhone 12 Pro Max в синем, серебристом и золотистом цветах. Косметическое состояние идеально. Благодаря промокоду модификация на 256 ГБ обойдется вам в 22 931 грн . вместо 24 431 грн . То есть экономия составит целых полторы тысячи.

Приобрести девайс можно с наложенным платежом на почте, или оплатить на сайте с учетом небольшой комиссии. Также существует функция «Посылка в кредит» от Новой почты. Удачной покупки!