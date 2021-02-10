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Фанаты селфифонов радуйтесь – Xiaomi CIVI 4 прошел сертификацию

18.09.2023 64 0

любители селфи на месте?

 

Компания Xiaomi получила сертификацию для новой модели смартфона CIVI 4, предназначенного для поклонников качественных селфи, а значит, работа над преемником CIVI 3 уже приближается к финальной стадии.

 

Согласно данным базы IMEI, смартфон Xiaomi с модельным номером 24031PN0DC прошел сертификацию. Цифры сначала указывают, что анонс состоится в первом квартале 2024 года.

 

Фанаты селфифонов радуйтесь – Xiaomi CIVI 4 прошел сертификацию – фото 1

 

Вероятно, устройство поступит в продажу в Китае под названием CIVI 4 или CIVI 5 из-за тетрафобии в китайской культуре. Для глобального рынка он может появиться как Xiaomi 14 Lite.

 

Ожидается, что CIVI 4 получит усовершенствованную переднюю камеру и более мощный процессор, чем предыдущая модель. Также возможно использование чипсета Snapdragon 7 Gen 3.

 

Фанаты селфифонов радуйтесь – Xiaomi CIVI 4 прошел сертификацию – фото 2

 

Итак, фанаты селфи могут рассчитывать на интересную новинку от Xiaomi в начале 2024 года. Осталось немного подождать официального анонса характеристик и дизайна модели CIVI 4.

 

Источник - gsmchina

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 18.09.2023
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Фанаты селфифонов радуйтесь – Xiaomi CIVI 4 прошел сертификацию