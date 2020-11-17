Фанаты дождались голубого варианта расцветки Google Pixel 4a

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Google, наконец-то, выпускает обещанный голубой вариант Google Pixel 4a.

Google выпустила новую версию Pixel 4a – теперь все еще свежий «бюджетник» от Корпорации добра имеет дополнительную расцветку Barely Blue («Почти что голубой»).

Цена у новой версии такая же, как у обычного черного варианта Pixel 4a. То есть теперь за более адекватный для Google прайс вы можете получить что-то более интересное, чем скучнейший, пускай и практичный, черный цвет.

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На Западе, где Google Pixel 4a продается официально, покупатели, в целом, приняли новинку очень тепло. За вменяемые 349 долларов пользователи получают приятные, можно сказать, даже компактные размеры, хорошую автономность, быстроту работы в системе, ну, и самый главный козырь – возможности камеры, которые с уверенностью можно сопоставить с более дорогими устройствами.

Смартфон оказался настолько удачным, что одной из самых заметных неудач стало отсутствие дополнительных цветовых решений. Пользователям была доступна только набившая оскомину черная расцветка – многие сходились во мнении, что Pixel 4a обладает довольно скучной внешностью.

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Google ответили на эту критику, выпустив голубой вариант. Для того, чтобы сделать корпус смартфона еще «веселее», производитель покрасил кнопку питания в оранжевый цвет. Несмотря на то, что такой вариант цвета был подготовлен уже давно, компания намекнула, что голубой вариант будет доступен только пока не закончатся запасы, что подразумевает, что перед нами более ограниченная серия. Поэтому, если вы хотели выделяться еще больше, то стоит поторопиться.

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Источник: 9to5Google



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