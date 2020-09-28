Федеральный суд США отметил запрет Трампа на распространение TikTok

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Фанаты TIkTok в Америке могут спать спокойно. Пока.

Сегодня федеральный суд США объявил, что запрет на TikTok, запланированный на понедельник, 28 сентября, не будет приведен в действие. Задержка позволит пользователям получить доступ к соцсети в магазинах приложений, вроде Google Play Store и App Store.

Напомним, что 18 сентября TikTok подал два ответных судебных иска относительно запрета приложения на территории Америки. Правительство США подало возражение против запрета в пятницу и представило свое дело на слушании окружного суда округа Вашингтон судье Карлу Дж. Николса. Николс принял решение не продвигать запрет приложения.

В ответном документе, поданном в пятницу, 25 сентября, правительство США отметило, что запрет не нарушает Первую поправку – главный документ, гарантирующий свободу слова и действий. «Регулирование деятельности одного поставщика услуг не сродни регулированию или запрету передачи информации или информационных материалов как таковых, а также косвенному ограничению…» - цитата из заявления правительства.

Дело против TikTok основано на убеждении, что приложение является «рупором Коммунистической партии Китая» – цитата из документов судебного дела. Поскольку материнская компания TikTok, ByteDance, обязана соблюдать требования китайской разведки, существует опасение, что страна может следить за гражданами США или красть их личные данные.

Недавно мы узнали, что TikTok договорился с двумя крупными американскими компаниями, Oracle и Walmart, на сделку, благодаря которой соцсети может работать на территории США. Однако эта сделка все еще находится на рассмотрении администрации Дональда Трампа. Также вариант сделки рассматривается в Китае, правительство которого также может сказать сделке «нет», если захочет.

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Источник: CNBC



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