TikTok договорились на партнёрство с Oracle и Walmart. Эпопея завершена?

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Китайская соцсеть TikTok решила, с кем она будет сотрудничать на территории США.

Уже достаточно долгое время TikTok борется с правительством США, чтобы оставаться, возможно, на крупнейшем для себя рынке. И, похоже, китайская компания смогла решить эту проблему.

Соцсеть договорилась с двумя американскими компаниями – Oracle и Walmart – на взаимовыгодное партнёрство. Президент Дональд Трамп выразил одобрение этой сделки, и единственное, чего все сейчас ждут - одобрения китайского правительства.

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TikTok сделали заявление о том, что предложение между соцсетью, Oracle и Walmart позволит компании продолжить свои дела в США. Oracle станет технологическим партнером соцсети на территории США – именно они будут хранить все данные пользователей в США. Они также будут защищать связанные с ними компьютерные системы в соответствии с требованиями безопасности правительства. Walmart тем временем будет их коммерческим партнером.

Подразделение TikTok в США будет переименовано в TikTok Global, в ее штаб-квартире будут работать, в основном, американские сотрудники.

Oracle получит 12,5% акций, в то время как Walmart будет иметь 7,5% акций компании. Министерство торговли США приостановило запрет TikTok до 27 сентября, чтобы дождаться завершения сделки.

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Единственное, чего не хватает сейчас, это одобрения китайского правительства для заключения сделки. Стоимость сделки оценивают в 12 миллиардов долларов. По слухам, правительство США получит заметную часть этой суммы, так как Трамп недвусмысленно заявил, что будет участвовать в любой сделке, достигнутой с TikTok.

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Источник: Android Police



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