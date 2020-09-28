Xiaomi представили новую версию Redmi 9A в Китае

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Xiaomi решили немного обновить свой бюджетный хит продаж Redmi 9A.

Постер новой версии﻿ Redmi 9A

В начале 2019 года Xiaomi создала новый бренд, Redmi, для того, чтобы активнее развивать бюджетный сегмент. И, надо сказать, «дочка» справляется довольно неплохо. Одним из наиболее популярных смартфонов бренда является Redmi 9A, выпущенный в конце июля этого года.

На старте продаж смартфон был доступен в единственном варианте с 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти. Вскоре к нему добавились еще два варианта: 2 Гб/32 Гб и 4 Гб/128 Гб. А сегодня компания анонсировала новый вариант, имеющий уже 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища. Новая модель должна поступить в продажу с завтрашнего дня на территории Китая.

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Новый вариант Redmi 9A оценивается в сумму $146. Напомним, что существующие варианты, а именно 4 Гб/128 Гб, 4 Гб/64 Гб и 2 Гб/32 Гб оцениваются в $118, $89 и $73 соответственно.

Redmi 9A – смартфон начального уровня. Он оснащен 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и вырезом для фронтальной камеры в виде капли. Сердцем смартфона выступает чипсет Helio G25. Питает устройство емкий аккумулятор на 5020 мАч, который можно подзарядить при помощи комплектного блочка на 10 Вт. В устройстве отсутствует сканер отпечатков пальцев.

В смартфоне установлены две камеры: основная на 13 Мп и фронтальная – на 5 Мп. Прошивкой выступает MIUI 12 на базе Android 10. Смартфон можно приобрести в следующих расцветках: голубой, черный и зеленый.

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Источник: finance.sina.cn

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