Феномен Apple: мастер-класс по внедрению решений, которые потом копируют многие

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Как другие повторяют вслед за Apple

Apple давно не является примером идеального дизайна смартфонов и тем, кто несет новации. Последние iPhone выглядят нелепо и архаично, лишены чего-то принципиально нового и свежего, но при этом стоят неоправданно дорого. Но проблема не в том, что купертиновцы не могут предложить чего-то нового и лучшего, а в том, что прочие производители попросту копируют спорные и не самые лучшие решения Apple.

Вот и сейчас история повторилась, и это порядком раздражает. Компания Apple осенью прошлого года представила серию iPhone 12 и практически сразу наступила ответная реакция — Xiaomi и Samsung убрали из комплекта поставки своих флагманов зарядные устройства. Почему? Потому что они очень захотели «надуть щеки» что дескать, и мы в авангарде тех, кто борется за сохранение природы, а еще они солидарны с сознательной аудиторией пользователей, которые озабочены тем, что экология безвинно страдает.

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Конечно, Xiaomi все еще пытается поддерживать имидж «народной компании», поэтому и был придуман трюк, когда решение о присутствии зарядки в комплекте поставки она переложила на плечи пользователей. Как оказалось, желающих «наслаждаться» китайскими «инновациями» оказалось немного и только около 6% покупателей Xiaomi Mi 11 добровольно отказались от зарядного адаптера в комплекте.

Вот так усилиями пропаганды Apple, рассказавшей о том, как это круто, уже две компании «прогнулись» под моду с экономией на заряднике. И таких последователей будет становиться все больше. Для любителей хаять нестандартные решения Apple, решили напомнить те неоднозначные тренды, которые были подхвачены прочими производителями вслед за концерном из Купертино.

Беззарядное настоящее

О самой последней и набирающей популярность инициативе Apple с урезанным комплектом поставки уже в общих чертах рассказали, лишь напомним, что после презентации iPhone12 компании Samsung и Xiaomi не преминули пройтись по конкуренту и потроллить решение с изъятием зарядного блока, акцентируя внимание, что коробке с их устройствами пользователи найдут заветный блочок. Правда, южнокорейский гигант первым понял, что дал маху и принялся «зачищать» социальные сети от подколок в сторону Apple.

Возможно, и Xiaomi, и Samsung действительно прониклись заботой о природе и осознают, что ее нужно спасать, но не факт. Уж очень похоже, что обе компании решили перенять стратегию Apple по части большей монетизации статьи доходов по продаже аксессуаров. Тем более, что прием оказался рабочим.

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Вот, в четвертом квартале прошлого года Apple активно «молотила» доходы на рынке и стала даже компанией номер один по продаже смартфонов, продав рекордные для себя 90 млн. И получается, что миллионы пользователей не смутило то, что на них захотели заработать больше. Ведь Apple денег неплохо так нагребла в конце прошлого года на продаже аксессуаров — $12,971 млрд (+29% в сравнении с аналогичным периодом 2019 годом). Безусловно, компании удалось больше заработать на продаже никому не нужных зарядных адаптеров.

Теперь и другие не прочь улучшить собственные финансовые показатели, поэтому стоит быть готовыми к тому, что в 2021 году мы увидим смартфоны, где отсутствие зарядки в комплекте будут оправдывать заботой об окружающей среде. А потребителям придется раскошелиться на покупку зарядки, если, конечно, они не входят в группу тех, у кого скопилась гора адаптеров дома.

3,5 мм разъем для наушников

Еще одним объектом для насмешек со стороны конкурентов долгое время был аудиоджек, который Apple благополучно «ампутировала» в iPhone 7. Правда, объективности ради стоит сказать, что не она первой тут была, а амбициозная китайская компания LeTV (LeEco), сделав то на несколько месяцев ранее. Правда, скорее всего, ушлые китайцы заранее прознали о «происках» купертиновцев с 3,5 мм разъемом для наушников и решили выпендриться, удалив его раньше «самой» Apple. Но и LeEco не была первопроходцем. В 2012 году вышел Oppo Finder, но не все обратили внимание, что 3,5 мм разъема для наушников он не имел.

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В линейке флагманов 2020 года миниджека у многих нет. Отмазки никто особо и не «клеил», кто-то убрал его по-тихому, а кто-то спрятался за необходимость высвободить больше внутреннего пространства. Та же Xiaomi это сделала еще в Mi 8 в 2018 году, который к тому же позаимствовал еще одно решение от «яблочников» — монобровь.

Выемка в дисплее

Вот так мы подобрались и к еще одному спорному решению от Apple — «челке». Безусловно, ее наличие дело вкуса, но не сложно заметить тенденцию, что законодателем моды на монобровь стал концерн из Купертино. Конечно, многие быстро наигрались с этим элементом дизайна, одумались и устремились предлагать другие решения, а у Samsung и вовсе оказался серьезный «иммунитет» — «челка» ее смартфоны не «инфицировала».

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Но в любом случае Apple нужно отдать должное. «Козырек» стал узнаваемым элементом и отличительной чертой iPhone. Компания стоически держится на него и делает это осознанно — это ее маркетинговая фишка, показатель того, что «мы не такие как все».

Отсутствие поддержки карт microSD

Первые телефоны не могли похвастаться большим объемом встроенной памяти, и чтобы компенсировать ее нехватку предлагали слот для карт памяти. И вот выходит iPhone, который предложил на выбор 4 Гб, 8 Гб и 16 Гб памяти, но при этом у него не было лотка для карт памяти. Тогда скептики раскритиковали это решение и посчитали, что вскоре Apple одумается и предложит в будущих моделях поддержку карт microSD. Но как показало время, концерн из Купертино не только не сделал это, но и стал примером для других производителей и сегодня немало Android-флагманов, не предлагающих возможность расширить внутреннюю память за счет отдельной карты.

Умение создавать шоу и «дуть в уши»

И вот еще в чем не откажешь Apple, так это в умении проводить шоу-презентации. Конечно, информационная составляющая ивентов минимальная и львиная часть времени посвящена пафосным речам, что «мы это сделали лучше других» и мы несем «новации. Но речи со сцены действуют магически на адептов Apple, которые по завершении презентации свято верят, что концерн из Купертино снова смог и создал нечто фантастическое, невиданное до этого времени.

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Естественно, прочие компании, видя то, как умеет Apple устраивать гипнотические презентации, стремятся повторить их. Но увы, нередко получается жалкое подобие, концентрация бесконечного пафоса и бессмысленных лозунгов. А еще многие любят сравнивать свои новинки с продуктами конкурентов и чаще всего в качестве «мальчиков для битья» выбирают iPhone. И повод для сравнения выбирают странный, спорный и малозначительный: то «челки» были меньше, то рамки по периметру дисплея тоньше на сотую миллиметра, то камер у нас больше и снимки они делают лучше.

Мы рассказали только о части тех решений, которые копируют вслед за Apple. Мораль сей «басни» такова, что мы можем нередко наблюдать, как работает принцип — быть первым не важно, важно быть Apple. Целый ряд решений не становятся по-настоящему популярными, пока подобное решение не предлагал концерн из Купертино. Не редко она становится законодателем моды, с подачи Apple внедряется очередной стандарт в индустрии. Ни одна компания до сегодняшнего дня не смогла возвести искусство копирования своих идей другими до абсолюта, когда повторяют даже не самые удачные идеи.

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