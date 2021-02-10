Фишки Galaxy AI будут доступны на серии Galaxy S23 и гибких смартфонах Samsung, но с нюансом!

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Не нужно торопиться изменять смартфон!

Вчера Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S24, получивших множество функций искусственного интеллекта. Вы думали остаться без новых фишек Galaxy AI на своих предыдущих устройствах Galaxy? Компания подтвердила, что все же внедрит некоторые из них в предыдущих моделях:

Многие фишки Galaxy AI, представленные в Galaxy S24, также будут поддерживаться в предыдущих моделях, включая серию Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 и Flip 5, а также линейку планшетов Galaxy Tab S9, в течение первой половины 202.





Единственное, что может огорчить, что вы не получите все фишки и это логично, потому что тогда не будет смысла переходить с вашего восхитительного Galaxy S23 Ultra на новенький Galaxy S24 Ultra, ведь компании это просто невыгодно. Пока неизвестно, какие функции будут внедрены, но они точно будут.

К сожалению, серия Galaxy S22 и среднебюджетные устройства, даже вышедшие в 2023 году, Galaxy A54 и Galaxy A34, не получат ШИ-новшества. Неизвестно, получат ли будущие Galaxy A55 и Galaxy A35 какие-то похожие фишки, но было бы логичным и явно подняло бы не такой уж и прочный статус компании среди конкурентов.

Источник: engadget