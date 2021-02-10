Представлен Samsung Galaxy S24 Ultra: титановый корпус, 7 лет обновления, ИИ везде и новые камеры!

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Выглядит круто, но какой будет на самом деле...

Вот и состоялась долгожданная презентация Galaxy Unpacked 2024, на которой показали серию Galaxy S24 .Главным героем презентации стал, конечно же, Samsung Galaxy S24 Ultra с его функциями Galaxy AI. Смартфон поразил публику, хотя визуально он напоминает предыдущий Galaxy S23 Ultra!

Дизайн Galaxy S24 Ultra практически не изменился, те же строгие линии, но уже в титановом корпусе. Титан прочнее и устойчив к царапинам, чем алюминий, без увеличения веса - Galaxy S24 Ultra фактически на грамм легче S23 Ultra. Смартфон получил несколько более плоские грани и немного меньший корпус.

Также из отличий, смартфон получил плоский дисплей. Экран как и предшественник 6.8” Dynamic Amoled 2x 3088х1440 Quad HD+ с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, а пиковая яркость достигает 2600 нит. Кроме этого, в S24 Ultra спереди и сзади используется новое стекло Gorilla Glass Armor, которое в 4 раза более устойчиво к разбиению.

Главное, что хотели услышать фанаты: Samsung Galaxy S24 Ultra получил топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy для всех рынков, включая Украину. Смартфон также получил передовое охлаждение, которое способно сделать из вашего устройства настоящую игровую машину, по крайней мере, так заявляет компания. Это удалось добиться благодаря почти вдвое большей паровой камере.

Помимо этого Samsung обещает 7 лет обновлений ОС Android и 7 лет обновлений безопасности, как и серия Pixel 8. В общем, презентация была в духе коллаборации вместе с Google, где также были показаны новые фишки от упомянутой выше компании. Не забыли и о стилусе, который также получил замечательное взаимодействие с ИИ.

Смартфон получил 200 Мп 23-миллиметровая широкоугольная с диафрагмой f/1.7, 12 Мп 13-миллиметровая f/2.2 с автофокусировкой и 10 Мп 69-миллиметровая f/2.4. Отличительной особенностью нового Ultra является новый телеобъектив на 50 Мп с поддержкой 5x зума с оптической стабилизацией. Поддерживается цифровое увеличение до 100x. Фронтальная камера на 12 Мп.

На презентации было показано несколько примеров фотографий нового устройства, которые включали работу камер в различных режимах и использование ИИ. Кроме того, компания заявляет, что функция ночной съемки была усовершенствована благодаря лучшему углу оптической стабилизации изображения и улучшенной компенсации дрожания рук. Как мы знаем, ночная съемка была давней проблемой южнокорейской компании, так что мы будем пристально смотреть на возможности, которые нам предоставит новый S24 Ultra.

Кроме того, функция Super HDR будет показывать предварительный просмотр HDR в видоискателе приложения камеры еще до того, как вы сделаете снимок, а также показывать фотографии и видео в формате HDR в Галерее.

2024 год стал годом искусственного интеллекта, отразившегося и в новинке от Samsung. Как уже отмечалось, смартфон получил множество функций с использованием искусственного интеллекта. В частности, функции Live Translate, Interpreter и Chat Assist обеспечивают в реальном времени двусторонний голосовой и текстовый перевод.

Android Auto будет суммировать входящие сообщения и предлагать ответы – например, посылать кому-то ваше время прибытия.

В Samsung Notes функция Note Assist будет обобщать заметки, создавать шаблоны и обложки, а также упорядочивать заметки с помощью предварительно созданных форматов. Transcript Assist транскрибирует, обобщает и переводит записи с помощью искусственного интеллекта.

Galaxy AI интегрирован практически во все системы серии Galaxy S24 для комфортного использования устройств.

В чем устройство нас точно не удивлю, так это то, что смартфон получил батарею емкостью 5000 мАч и быструю зарядку на 45 Вт. Беспроводная зарядка всего на 15 Вт. Телефон поставляется с вариантом 12 ГБ оперативной памяти. Цены в Украине таковы: 12/256 Gb – 57 999 грн, 12/512 Gb – 61 999 грн, 12/512 Tb – 71 999 грн – последние два варианта по предварительному заказу доступны с 17 января со скидкой. Продажи начнутся 31 января. В мире цена на Ultra начинается от $1299.

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Смартфон выглядит достаточно интересно, но стоит ли он вашему вниманию – покажет время!