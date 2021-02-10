Fitbit Charge 6 представлен: крутой фитнес-браслет с сервисами Google по цене в $160

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Лучший выбор, если вам необходим фитнес-браслет

Charge 6 выглядит почти так же, как его предшественник, но имеет небольшую тактильную кнопку на левой грани, которая обеспечивает вибрационную обратную связь при нажатии. С помощью этой кнопки можно вернуться на циферблат или разбудить экран, не полагаясь на прикосновения и свайпы.

Трекер изготовлен из 100% переработанного алюминия. Он также имеет защитное стекло Gorilla Glass и водонепроницаем на глубине до 50 метров.

Что касается функции здоровья, то наиболее заметным обновлением является отслеживание пульса. Теперь трекер использует ту же технологию отслеживания пульса, что и Pixel Watch. Это дает на 60% более точные показатели во время активных занятий. Кроме того, Charge 6 также поддерживает передачу данных о пульсе в режиме реального времени на тренажеры таких брендов как NordicTrack, Peloton, Concept2 и Tonal.

Кроме того, Charge 6 включает в себя 20 новых режимов тренировок, что увеличивает общее количество до 40. Новые режимы включают силовые тренировки, катание на лыжах и байдарках. Трекер также имеет приложение для сканирования электродермальной активности (EDA), которое может выявить изменения в уровне потоотделения кожи, что может являться способом измерить уровень стресса в организме.

Кроме того, все основные функции Fitbit все еще присутствуют на Charge 6, такие как отслеживание шагов, отслеживание сна и автоматическое распознавание тренировок.

Charge 6 также включает в себя ряд сервисов Google, таких как YouTube Music (необходимая подписка Premium), Google Maps и Google Wallet. Несмотря на все эти новые функции, Charge 6 по-прежнему работает 7 дней без подзарядки (если выключить постоянно включенный дисплей). Он также использует то же магнитное зарядное устройство, что и Charge 5.

Fitbit Charge 6 уже доступен для предварительного заказа за $159.95, а его продажа начнется 12 октября в 30 странах мира. В эту цену также входит шесть месяцев бесплатной подписки на Fitbit Premium.

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Источник: fitbit