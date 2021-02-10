Qualcomm представила процессоры Snapdragon XR2 Gen 2 для гарнитур VR и AR1 Gen 1 для умных очков

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QUALCOMM ﻿﻿Взялась за развитие процессоров для VR и AR в надежде на прогресс в отрасли

Qualcomm анонсировала чипы Snapdragon XR2 Gen 2 и AR1 Gen 1 специально разработанные для платформ VR и умных очков. Анонс прошел параллельно презентации гарнитуры Meta Quest 3, в которой работает XR2 Gen 2.





Предыдущая платформа, XR2 Gen 1, существует уже более трех лет. Накануне были слухи о запуске XR3, но судя по всему, компания решила использовать бренд не как номер поколения, а в значении статуса: XR1 – обычное качество, XR2 – уровень премиального качества, с возможностью появления новых уровней в будущем.

Компания обещает 2,5-кратное повышение производительности графического процессора и 8-кратное улучшение производительности искусственного интеллекта – при значительно большей энергоэффективности.

Qualcomm отмечает, что XR2 Gen 2 был оптимизирован для питания двух 3k дисплеев и приема входных данных от 10 камер и датчиков с задержкой 12 мс для сквозного видео в приложениях смешанной реальности.

Хьюго Сварт, вице-президент Qualcomm и директор направления XR, отметил факторы, влияющие на прогресс в этой специфической сфере:

«Ключевые проблемы [разработки процессоров VR] состоят в мощности, задержке, размере, а затем уже производительности – и производительность, конечно, сильно зависит от разрешения дисплея. Я не могу поставить 100 Вт на вашу голову. В лучшем случае, возможно, 20. В идеале, ближе к 10 или 15. Итак, это магия, над которой мы должны поработать: как поместить все это в один кусок доступного кремния».

Сварт упрекнул Apple с ее гарнитурой Vision Pro: «Я думаю, продавать устройство свыше $3000 – сколько людей действительно могут себе это позволить? Вы действительно должны получить такое решение, когда каждый сможет позволить себе это почувствовать. И это то, к чему мы стремимся».

Что касается AR1 Gen 1, можно напомнить, что Qualcomm фактически анонсировала систему AR2 Gen 1 в прошлом году на саммите Snapdragon. Выбор бренда Qualcomm здесь не вызывает смущения, но по сути чипы AR1 созданы для более похожих на Google Glass устройств. Серия AR2 имеет многочиповую архитектуру и предназначена для очков, похожих на HoloLens с поддержкой шести степеней свободы и дисплеев с высоким разрешением.

Qualcomm явно надеется, что новая платформа привлечет внимание к нише умных очков благодаря более мощному конвейеру обработки изображений и применению технологий ИИ в обработке изображений. AR1 Gen 1 поддерживает дисплеи с разрешением 1280 x 1280 на глаз и поддерживает три ступени свободы.

Источники: TechCrunch , Qualcomm