Флагман Realme Race предстал на качественном рендере

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Realme Race получит не только мощную начинку, но стильный экстерьер

В начале этого месяца Qualcomm представила новую флагманскую платформу Snapdragon 888, которую мы увидим во флагманах следующего года. В числе тех, кто первым заявил о своем желании установить новый чип в своих устройствах стала компания Realme. Уже известно, что обладателем Snapdragon 888 станет флагман Realme Race.

Сегодня компания подтвердила выход этого устройства и пообещала привлекательный дизайн. Через пару часов после этого заявления, вице-президент производителя опубликовал изображение Realme Race и это версия, получившая тыльную панель, отделанную кожей. Блок основной камеры прямоугольный и обладает тремя датчиками изображения, где главный модуль на 64-мегапикселя. Субъективно выглядит аппарат аккуратно и приятно.

Realme Race — это кодовое имя новинки, которая станет родоначальником новой линейки смартфонов. Помимо топовой системы на чипе от Qualcomm, аппарат получит 12 Гб оперативной памяти, 256 Гб постоянной и операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0. Новинке приписывают также наличие сверхбыстрой зарядки мощностью 125 Вт.

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Источник: sohu