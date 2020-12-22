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Realme ограничат скорость зарядки до 50 Вт для тайваньского варианта Realme X7 Pro

22.12.2020 437 1

К большому сожалению фанатов Realme, глобальный вариант Realme X7 Pro будет заряжаться чуть медленнее своего китайского собрата.

 

Realme X7 Pro глобальный рынок

 

Realme X7 Pro, представленный в Китае еще в сентябре, все-таки добрался до глобального рынка на прошлой неделе. Первой страной, принявшей новый флагманский смартфон Realme, стал Таиланд.

 

С сегодняшнего дня смартфон также начнет продаваться на территории Тайваня, но с небольшими ограничениями. Realme решили ограничить скорость зарядки своего устройства для тайваньского региона.

 

Напомним, что Realme X7 Pro для рынков Китая и Таиланда поставляется с зарядным устройством на 65 Вт, работающим по технологии SuperDart от компании. Однако блок зарядки, вкладываемый в комплект поставки тайваньского варианта смартфона, будет поддерживать только 50 Вт. Конечно, это все еще очень неплохая мощность – батарейка наполняется о 0% до 100% за 40 минут. Но все-таки не так интересно, как 65 Вт.

 

Realme X7 Pro Тайвань

 

На данный момент неясно, почему компания решила провести такой даунгрейд. По всем остальным характеристикам смартфоны идентичны – вариант для Тайваня будет иметь тот же неплохой 120-герцовый AMOLED-дисплей, а его сердцем так же будет выступать чип от MediaTek Dimensity 1000+.

 

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Realme Х7 Pro будет представлен в Тайване сегодня в 2 часа дня по местному времени. Возможно, в рамках презентации производитель нам объяснит такое странное решение. Также неплохо было бы узнать стоимость устройства – напомним, что в Таиланде устройство оценили в 570  долларов.

 

Realme X7 Pro

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Источник: Playful Droid


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Realme Realme X7 Pro
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 22.12.2020

Комментарии

Стас Лев 1
570 долларов - это ооочень ДОРОГО. Ему справедливая цена - 300
22.12.2020 09:13

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Realme ограничат скорость зарядки до 50 Вт для тайваньского варианта Realme X7 Pro