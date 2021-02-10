Флагман среди Redmi со скидкой! Redmi Note 13 Pro Plus: влагозащита IP68, топовая Dimensity 7200 Ultra и 200МП камера всего от 11 674

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Вкусная цена на сочный смарт

Один из самых лучших смартфонов 2023 года Redmi Note 13 Pro Plus действительно впечатляет. Из основных фишек есть его необычный дизайн, существенно выделяющийся среди конкурентов, а также защита от воды и пыли по стандарту IP68, которая есть даже не у каждого флагмана. Хотя и смартфон среднебюджетный, но получил действительно очень много флагманских фишек.

Этот красавчик получил 6.67-дюймовый OLED-дисплей разрешением 1.5K. И такое разрешение является сбалансированным, поскольку и картинка очень детализирована, и заряд не расходуется как при 2K. Частота развертки экрана составляет 120 Гц, пиковая яркость 1800 нит приятно удивляет. Сам дисплей округлен по краям, а рамки вокруг экрана ну очень тонкие, как у флагманов.

Смартфон стал обладателем 4-нанометрового процессора Mediatek Dimensity 7200 Ultra с максимальной тактовой частотой 2.8 ГГц, чип можно отнести к флагманскому уровню, а его мощность поражает.

А вот камеры Redmi Note 13 Pro Plus практически не изменились по сравнению с двенадцатой версией. Здесь почти такой же 200-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный ультраширокий модуль и обычная макрокамера на 2 Мп. Смартфон в целом хорошо фотографирует и снимает видео, но существенной разницы с предшественником мы не увидите.

Наш сегодняшний герой получил аккумулятор емкостью 5000 мАч вместе с зарядкой мощностью 120 Вт.

Нынешний флагман среди Redmi получился действительно очень привлекательным, особенно подкупающим свежий дизайн и наличие влагозащиты. Приобрести данный смартфон можно по ссылке:

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 12/256 GB – 11 674 грн.

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