Флагманы Sharp Aquos вышли за пределы Японии: на Тайване представлены Aquos R8s ($735) и Aquos R8s Pro ($1000)

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ПРОДВИЖЕНАЯ КАМЕРА 1” 47,2 МП﻿ И ДИСПЛЕЙ ﻿2000 нит﻿ 240 Гц

Новейшие модели Sharp с топовыми характеристиками, Aquos R8 и R8 Pro продаются исключительно в Японии. Только что Sharp представила Sharp Aquos R8s Pro на Тайване – суффикс «s» должен означать некоторые отличия в характеристиках, но их нет.



Sharp Aquos R8s Pro обладает 1” 47,2 МП датчиком основной камеры с объективом 19 мм f/1,9. Еще на задней панели имеется 14-канальный спектральный датчик, фиксирующий подробные данные об условиях окружающего освещения, которые затем используются для корректировки фотографий. На передней панели – камера 12,6 МП для селфи с объективом 27 мм f/2.3.



Другая особенность Aquos R8s Pro – 6.6” IGZO OLED экран с разрешением 1260 x 2730 пикселей, яркостью 2000 нит и частотой обновления 240 Гц.



В смартфоне работает процессор Snapdragon 8 Gen 2 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителем и слотом microSD. Aquos R8s Pro работает от батареи на 5000 мАч.



Другая модель, Sharp Aquos R8s, имеет основную камеру 50,3 МП 1/1.55 (23mm f/1.9), ультраширокоугольный модуль на 13 МП (17 мм f/2,3), фронтальная камера оснащена 8 МП датчиком (26 мм f/2). ,0).



Aquos R8s﻿ получил меньший дисплей, 6.4” FHD+ IGZO OLED (1300 болт, 240 Гц) и меньший аккумулятор на 4570 мАч. Процессор тот же – Snapdragon 8 Gen 2, но с объемом оперативной памяти 8 ГБ. Хранилище на 256 ГБ можно расширить с помощью карт microSD до 1 ТБ. Оба телефона имеют разъем для наушников 3,5 мм.



Sharp открыла предварительный заказ на Aquos R8s и Aquos R8s Pro на Тайване по цене $735 и $1000 соответственно.

Источник: GSMArena