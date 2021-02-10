Флагманский Motorola Edge 40 Pro показался на официальных рендерах

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Motorola готовит к выходу новый флагманский смартфон

Известный информатор Эван Бласс поделился слитыми рендерами Edge 40 Pro. Motorola готовится выпустить свой флагманский телефон Edge 40 Pro на глобальный рынок. Инсайдеры считают, что устройство будет ребрендинговой версией Moto X40, вышедшей в Китае в декабре 2022 года.

Слитные изображения Edge 40 Pro подтверждают идентичность Moto X40, который доступен в Китае. Смартфон будет представлен в черном и синем цветах. Как видно на одном из изображений, Edge40 Pro будет являться водостойким устройством.

Что касается спецификаций, то Motorola Edge 40 Pro оснастят 6.67-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 165 Гц. Новинка также будет иметь корпус с защитой IP68, свежий флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ ОЗУ, накопитель до 256 ГБ и аккумулятор на 4600 мАч с поддержкой фирменной 125-ваттной проводной зарядки и 15-ваттной беспроводной. ОС Android 13 и MyUX.

Edge 40 Pro получит хороший набор камер: 60-мегапиксельную фронтальную камеру, 50-мегапиксельную основную камеру с OIS, 50-мегапиксельный ультраширокий объектив с поддержкой автофокусировки и 12-мегапиксельную телефотокамеру. По имеющейся информации на европейском рынке, он будет стоить 849 евро.

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Источник: gizmochina