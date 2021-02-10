Флагманы с Snapdragon 8 Gen 1 могут стать кошмаром для конфиденциальности из-за этой функции

253

Snapdragon 8 Gen 1 предлагает функцию постоянно включенной фронталки

«Фронтальная камера будет всегда искать ваше лицо, даже тогда, когда ее не активировали или устройство заблокировано», — именно так вице-президент Qualcomm Джадд Хип охарактеризовал те возможности, которые предлагает Snapdragon 8 Gen 1 в работе с функцией разблокировки по лицу. Чипмейкер считает, что такая фича улучшит пользовательский опыт, позволяя разблокировать или разбудить смартфон, не поднимая его на уровень лица.

Главная идея — разблокировка смартфона по лицу происходит автоматически, стоит только камере увидеть его, в каком бы положении не находился сам аппарат. В итоге пользователю не нужно будет проделывать какие-то манипуляции с устройством, чтобы разблокировать его. Если же смартфон «видит» чье-то чужое лицо, то он может заблокировать доступ к нему, скрыть какую-то личную информацию или уведомления на экране.

Но эксперты считают, что такая функция выглядит довольно небезопасной и может угрожать конфиденциальности. Та угроза, которую таит в себе постоянно активная фронтальная камера, может нивелировать все преимущества, которые получит пользователь от работы этой фичи. Есть риск, что злоумышленники могут воспользоваться этой функцией для слежки за пользователем.

Правда, сама Qualcomm заявила, что изображения, получаемые с камеры, не отправляются в облако и приложения на гаджете не будут иметь доступ к ним. Кроме того, пользователи смогут отключить функцию постоянно включенной фронталки.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: theverge