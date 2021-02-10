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Флагманы с Snapdragon 8 Gen 1 могут стать кошмаром для конфиденциальности из-за этой функции

02.12.2021 253 0

Snapdragon 8 Gen 1 предлагает функцию постоянно включенной фронталки

«Фронтальная камера будет всегда искать ваше лицо, даже тогда, когда ее не активировали или устройство заблокировано», — именно так вице-президент Qualcomm Джадд Хип охарактеризовал те возможности, которые предлагает Snapdragon 8 Gen 1 в работе с функцией разблокировки по лицу. Чипмейкер считает, что такая фича улучшит пользовательский опыт, позволяя разблокировать или разбудить смартфон, не поднимая его на уровень лица.

 

Флагманы с Snapdragon 8 Gen 1 могут стать кошмаром для конфиденциальности из-за этой функции – фото 1

 

Главная идея — разблокировка смартфона по лицу происходит автоматически, стоит только камере увидеть его, в каком бы положении не находился сам аппарат. В итоге пользователю не нужно будет проделывать какие-то манипуляции с устройством, чтобы разблокировать его. Если же смартфон «видит» чье-то чужое лицо, то он может заблокировать доступ к нему, скрыть какую-то личную информацию или уведомления на экране.

 

Но эксперты считают, что такая функция выглядит довольно небезопасной и может угрожать конфиденциальности. Та угроза, которую таит в себе постоянно активная фронтальная камера, может нивелировать все преимущества, которые получит пользователь от работы этой фичи. Есть риск, что злоумышленники могут воспользоваться этой функцией для слежки за пользователем.

 

Флагманы с Snapdragon 8 Gen 1 могут стать кошмаром для конфиденциальности из-за этой функции – фото 2

 

Правда, сама Qualcomm заявила, что изображения, получаемые с камеры, не отправляются в облако и приложения на гаджете не будут иметь доступ к ним. Кроме того, пользователи смогут отключить функцию постоянно включенной фронталки.

 

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Источник: theverge

Snapdragon 8 Gen 1
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 02.12.2021

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Флагманы с Snapdragon 8 Gen 1 могут стать кошмаром для конфиденциальности из-за этой функции