Фото Honor Magic 3 слили в сеть

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Продвинутая камера, защита от воды, мощная начинка и прокаченный ИИ — все это Honor Magic 3

Слухи о флагманской линейке Honor Magic 3 появляются в сети все чаще. Это и не удивительно, ведь анонс уже не за горами и хочется посмотреть, что интересного и необычного в этот раз компания предложит в имиджевой серии устройств. На днях в сети появилось «шпионское» фото, на котором показан Honor Magic 3.

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Снимок подтверждает то, что новинка получит дизайн в стиле Huawei Mate 40 с его массивным и круглым блоком основной камеры. Сосчитать количество датчиков невозможно из-за плохого качества снимка, но возьмем на веру утверждение источника, что их там пять. Надпись 100х наглядно кричит о том, что одной из фишек Honor Magic 3 станет поддержка 100-кратного цифрового зума.

Компания уже официально подтвердила, что Honor Magic 3 получит чипсет Snapdragon 888+ и по всему выходит, что это будет первый смартфон с ним на борту. Поставляться новинка будет с предустановленной фирменной оболочкой Magic UI 5.0, которая позаимствовала ряд черт у HarmonyOS. Ожидается, что смартфон получит водозащищенное исполнение и OLED-дисплей с повышенной герцовкой.

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Наибольший акцент должны сделать на софте и всевозможным программным «плюшкам». Много внимания уделили искусственному интеллекту, который будет ответственен за целый ряд операций, позволяющих повысить комфорт и удобство работы со смартфоном.

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Источник: sparronews