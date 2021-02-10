Honor готова вмешаться в перераспределение рынка смартфонов

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Аналитики видят в Honor серьезного игрока, способного побороться за лидерство на рынке смартфонов

Официально бренд Honor свободен от Huawei и сейчас стоит задача вернуть утраченные позиции на рынке, стать в один ряд с крупнейшими игроками. И ряд аналитиков уверены, что у нее удастся ввязаться в драку и навязать конкурентную борьбу. Более того, эксперты Counterpoint Research считают, что нас ждет передел рынка в сегменте устройств с ценником от $300 до $600.

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Аналитики пришли к выводу, что в январе доля Honor на китайском рынке смартфонов достигла почти дна — 5,1%. Но затем дела пошли на поправку и уже в июне доля Honor составила 8,4%, а продажи устройств перевалили отметку в 2 млн. Но на фоне показателей июня прошлого года компания все еще выглядит блекло, когда ей удалось реализовать чуть более 4,5 млн смартфонов.

В любом случае продажи Honor поползли вверх и по мере того как ее модельный ряд будет пополняться новинками, произойдет наращивание продаж. Как ни крути, но компания сохранила за собой позитивный имидж, она сумела сохранить команду инженеров и дизайнеров, способных на то, чтобы предложить что-то свое и свежее. Уже по линейке Honor Magic 3 мы сможем судить о том, по силам ли компании создавать интересные и конкурентные флагманы.

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Источник: counterpointresearch