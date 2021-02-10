Фото и видео Xiaomi 13T – да, это клон Redmi K60 Ultra
25.08.2023 125 2
Видели Redmi K60 Ultra – видели Xiaomi 13T
У YouTube появились уличные фото и видео распаковки Xiaomi 13T. Смартфон действительно является близнецом недавно представленного Redmi K60 Ultra. Он позирует на фото в черном и мятном цветах.
Изображения Xiaomi 13T демонстрируют тот же дизайн – только логотип Redmi в нижнем углу заменен Xiaomi. Камера на задней панели не содержит логотип Leica, как в телефоне Redmi.
Если Xiaomi 13T сохранит спецификации K60 Ultra , он получит процессор Dimensity 9200+, аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 120 Вт и 6,67” 144 Гц экран OLED. Относительно камеры нельзя что-либо утверждать – изменение логотипа может свидетельствовать и об аппаратных изменениях.
Источник: GSMArena
Дата публикации: 25.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 2
Copter 0
Непогано, я радий що буде Xiaomi 13T європеєць
25.08.2023 14:23
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vedroid 0
фух, на європейському ринку Xiaomi 13T є, можна видихати
25.08.2023 14:22
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