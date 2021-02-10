Фото и видео Xiaomi 13T – да, это клон Redmi K60 Ultra

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Видели Redmi K60 Ultra﻿ – ﻿видели Xiaomi 13T﻿

У YouTube появились уличные фото и видео распаковки Xiaomi 13T. Смартфон действительно является близнецом недавно представленного Redmi K60 Ultra. Он позирует на фото в черном и мятном цветах.



Изображения Xiaomi 13T демонстрируют тот же дизайн – только логотип Redmi в нижнем углу заменен Xiaomi. Камера на задней панели не содержит логотип Leica, как в телефоне Redmi.



Если Xiaomi 13T сохранит спецификации K60 Ultra , он получит процессор Dimensity 9200+, аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 120 Вт и 6,67” 144 Гц экран OLED. Относительно камеры нельзя что-либо утверждать – изменение логотипа может свидетельствовать и об аппаратных изменениях.

Источник: GSMArena