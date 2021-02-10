Фоточки и дата анонса ноутбука Realme

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На следующей неделе портфолио Realme пополнится планшетом и ноутбуком

Слово «экосистема» мы привыкли называть при упоминании таких компаний, как Google, Apple и Microsoft, подразумевая, что за ним скрывается набор продуктов и сервисов, которые помогают пользователям в повседневной жизни. Но свою экосистему строят и другие производители, среди которых Realme. Не так давно стало известно, что компания выпустит планшет и ноутбук. А сегодня стало известно, когда состоится их премьера.

Пришло сообщение, что 15 июня Realme устроит презентацию, посвященную релизу Realme GT 5G на глобальном рынке, а также представит свой планшет и лэптоп. Ожидается, что новинки будут глубоко интегрированы со смартфонами компании и другими продуктами из экосистемы AIoT. Стоит отметить, что выпуск планшета и ноутбука — это не только дебют Realme, но и такие устройства в новинку для всех брендов, входящих в дружную семью BBK Electronics.

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В сеть уже успели слить фотографии Realme Book, которые не оставляют сомнений, каким продуктом вдохновлялись инженеры и дизайнеры компании при его создании. В качестве объекта для подражания был выбран Apple MacBook. Новинка получит тонкий алюминиевый корпус и дисплей с соотношением сторон 3:2, а также относительно небольшими рамками по периметру. Ноутбук получит стереодинамики. О технической составляющей лэптопа нет никаких сведений.

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Источники: gsmarena, androidauthority