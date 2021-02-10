Функция бесперебойных видеозвонков от Google уже скоро на наших устройствах! Попытки победить Apple?

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В этом году Google действительно удивляет новыми функциями!

Функция Continuity от Apple приходит в голову, когда мы говорим о бесперебойной интеграции с такими функциями, как передача видеозвонков на другие устройства и не только. Впрочем, интерфейс OneUI от Samsung уже имеет возможность передавать голосовые вызовы между разными устройствами Galaxy, но с определенными ограничениями. Такой функции нет в чистом Android, корейский гигант разработал ее под свою оболочку OneUI. Google уже работает над такой функцией, которая позволит пользователям продолжать видеоклипы или голосовые звонки на других устройствах Android.

Прошло уже немало времени с тех пор как Google работал над функцией в разделе "Связать устройства" в "Группах устройств". Месяц назад сообщалось, что Google работает над возможностью переключения звонков с помощью SDK для разных устройств. Недавний отчет подтверждает, что вместе с голосовыми звонками на Android в скором времени дебютирует возможность переключения или передачи видеозвонков.

Согласно сообщениям утечек, функция "Связать устройства" получила новые улучшения. Эта функция позволяет пользователям приглашать собственные устройства в группу устройств, а затем использовать такие функции, как переадресация вызовов и общий доступ к хот-спотам. Теперь появилась возможность беспрепятственно передавать видеовызовы между устройствами.

Теперь есть две функции - "Передача видеозвонков" и "Общий доступ к Интернету", которые были подключены к "Подключить устройство". В скором времени они станут доступными на Android.

Эти функции разработаны с помощью SDK Google для разных устройств. Поисковый гигант использует SDK, чтобы предлагать кросс-устройства для Chromebook и приложений для Android. Следовательно, будет интересно увидеть, как и когда эта функция станет общедоступной.

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Источник: thespandroid