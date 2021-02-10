Galaxy A34 и A54 снаружи флагман, а что внутри?

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Ресурс Winfuture полностью рассекретил смартфоны Samsung Galaxy A34 и A54, которые должны быть представлены в ближайшее время.

Galaxy A54 получит новую SoC Exynos 1380. Согласно имеющимся данным, этот чипсет по процессорной производительности будет на уровне Snapdragon 778G , а вот видеоядро скорее всего, по традиции, будет слабее.

Также аппарат получит экран AMOLED диагональю 6,4 дюйма с разрешением 2340 х 1080 точек с частотой развертки 120 Гц. Уже в базовой версии будет 8 ГБ ОЗУ, а объем накопителя будет составлять 128 или 256 ГБ.

Основная камера смартфона будет иметь 50-мегапиксельный сенсор, но пока нет информации какой модели. Хотя одно можно утверждать почти со стопроцентной вероятностью, там будет OIS. Также будут 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и макрокамера разрешением 5 Мп. Одной из отличительных особенностей линейки Galaxy A являются очень приличные передние камеры и этот аппарат не стал исключением. Он получит 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Wi-Fi будет шестой версии, аккумулятор емкостью 5000 мАч с 25-ваттной зарядкой. В общем отличий от Galaxy A53, на первый взгляд, почти нет.

Galaxy A34 получит аналогичный по параметрам дисплей, но с диагональю 6,6 дюйма. В отличие от прошлогодней пары ( A53 и A33 ), сердцем новых смартфонов будут разные платформы: Galaxy A34 получит SoC Dimensity 900. В базе будет 6 ГБ ОЗУ и накопитель на 128 ГБ. также в конфигурацию войдут основная камера разрешением 48 Мп сверхширокоугольная на 8 Мп и макрокамера на 5 Мп. Фронтальная камера здесь уже стандартная, на 13 Мп. Аккумулятор и зарядка аналогичны старшему брату.

Хотя это немного странно, размеры А34 исходя из диагонали дисплея будут больше. Одной из фишек А серии стала влагозащита по стандарту (IP67), что в этом сегменте явление редкое. Согласно источнику, за Galaxy A34 будут просить чуть меньше 400 евро, а Galaxy A54 будет стартовать с менее 500 евро. Цены после китайских презентаций немного шокируют, но нужно понимать, что здесь большее внимание уделено внешнему виду и материалам корпуса, а красота – это дорогое удовольствие.

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Источник: winfuture