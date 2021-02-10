Galaxy Fit 3 – что это за зверь? Samsung планируют презентовать новый фитнес-трекер после 3 лет затишья

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Ого, какая новость!

Вам надоела тонна информации о разных смартфонах и вы хотите узнать что-то уникальное из мира техники? А что если мы скажем, что Samsung собирается выпустить фитнес-трекер Galaxy Fit 3.

Кто помнит, Galaxy Fit 2 вышел еще в 2020 году и был воспринят публикой достаточно холодно. Но, похоже, компания решила возродить линейку. Что она нам предложит?

Бренд уже наработал свои умения на умных часах, поэтому мы уверены, что у компании есть определенные знания в этой области.

Несмотря на то, что трекер явно не нацелен на ту же аудиторию, что и Apple Watch Series 9 или Samsung Galaxy Watch 6, этот "поганец" выглядит способным выполнять многие задачи, традиционно зарезервированные для полноценных смарт-часов, предлагая управление медиа и показывая "мгновенные" Уведомление с подключенных смартфонов, отслеживая сон и более 100 упражнений, а также обнаруживая падение.

Хотя Galaxy Fit 3 не имеет автономного GPS-подключения, передовой технологии ЭКГ или датчика кровяного давления, его оптический пульсометр и особенно контроль уровня кислорода в крови должны сделать его удивительным (бюджетным) инструментом для слежения за здоровьем и самочувствием владельца.

Этот датчик кислорода в крови (он же пульсоксиметр) больше не поддерживается премиальными (и дорогими) Apple Watch Series 9 и Ultra 2 из-за юридических осложнений, что еще больше подчеркивает редкую ценность, которую Samsung готовится предложить в этом сегменте рынка носимых недорогих устройств.

Мы ожидали, что Galaxy Fit 3 выйдет вместе с серией Galaxy S24, но этого не случилось. Цена также остается в секрете, но мы подозреваем, что она будет несколько выше, ведь трекер получит больший AMOLED-дисплей 1,6” и качественную алюминиевую конструкцию.

Источник: samsungcommunity | gadgetsandwearables﻿