Galaxy S22 теперь точно, когда Pixel 6a, заживем с Realme 9 Pro и ворох новинок Apple

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2022 год уже полноправно вступил в свои права и события в нем все больше набирают оборот. Мы собрали для вас самые интересные новости прошедших дней, чтобы вы ничего не пропустили и были в курсе происходящего.

На прошлой неделе пришла информация, что автоконцерн Geely может приобрести Meizu. Насколько она достоверна, гарантировать не беремся, но новинок от Meizu станет больше. Так, компания готовит доступный аппарат, где бюджетные характеристики «обернут» в пафосный корпус с закосом на облик iPhone 13.

Подоспели слухи, что в мае нас ждет премьера Google Pixel 6a и первых смарт-часов компании Pixel Watch. Замахнется поисковый гигант и на выпуск складного смартфона, за который должны запросить на $400 меньше чем за Samsung Galaxy Z Fold 3.

Все ближе анонс серии Galaxy S22 и уже достоверно известно, что пройдет он 9 февраля. На днях нам показали качественные рендеры всех новинок, а также продолжают поставлять информацию об их характеристиках. А еще Samsung представила технологию, позволяющую «вживлять» в банковскую карту сканер отпечатков пальцев.

Компания OnePlus в этом году должна выпустить OnePlus 10R с Dimensity 9000 и может удивить OnePlus 10 Ultra, предложив в нем максимальный «фарш» по характеристикам и нейронный чип от Oppo. Сама же материнская компания готовится к анонсу Oppo Find X5 Pro с флагманской начинкой и камерой Hasselblad.

Еще одна дочка Oppo — Realme, завершает последние приготовления перед анонсом Realme 9 Pro и Realme 9 Pro. Представить их должны 15 февраля и уже успели слить все характеристики, а также изображения новинок.

В новостном выпуске пройдемся по слухам, какие новинки должна представить Apple в 2022 году, а также порассуждаем о перспективах создания «яблочной» метавселенной с шлемом виртуальной реальности в центре нее. Заодно обсудим тему, почему Ericsson судится с Apple и каковы перспективы у этого дела.

Кажется, у Xiaomi 12 появится версия с Snapdragon 8 Gen 1, где сам чип произведен силами TSMC. Вы узнаете, какие устройства уже получили MIUI 13 и сможете заценить логотип Xiaomi в мрачной расцветке. А под конец предлагаем вам узнать забавные новости из нашей рубрики «Какая-то дичь». Уже по традиции предлагаем посмотреть ролик, чтобы узнать все новости и в подробностях. Надеемся, что новостной выпуск будет полезен, интересен и немного позабавит.