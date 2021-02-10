Galaxy S23 FE жив! Samsung не закрывает фанатскую линейку.

64

Samsung решила не закрывать линейку Fan Edition и готовит Galaxy S23 FE

Samsung представила серию Galaxy S Fan Edition (FE) в 2020 году, выпустив Galaxy S20 FE. В ходе анонса компания сказала, что выпустит еще много аппаратов для фанатов. Но, к сожалению, план не удался. Южнокорейский электронный гигант выпустил всего одного преемника в виде Galaxy S21 FE. Даже это устройство было на грани отмены, но оно вышло, хоть и гораздо позже запланированного срока.

Galaxy S21 FE

Кроме того, Galaxy S22 FE имел тяжелый старт с самого начала. Говорят, что его окончательно отменили несколько месяцев назад, хотя уже были готовы прототипы. Согласно отчету южнокорейского издания под названием Hankooki (через SamMobile) Samsung выпустит Galaxy S23 FE во второй половине 2023 года. Если это правда, серия Galaxy S FE все еще жива и невредима.

Отчет также подтверждает судьбу слухов о Galaxy A74. Преемник Galaxy A73 , скорее всего, упразднен. Ожидается, что это предотвратит каннибализм среди собственных телефонов Samsung. Для тех, кто не знает, стоимость телефонов A7x обычно ближе к устройствам Galaxy S FE.

Galaxy S21 FE

Кроме того, в отчете также говорится, что будущий Galaxy S23 FE будет продаваться на большем количестве рынков, чем раньше. Это должно компенсировать отсутствие Galaxy A74. К сожалению, о смартфоне следующего поколения Galaxy S Fan Edition известно немного. Есть возможность, что он может работать на невыпущенном процессоре Exynos 2300 SoC. Однако мы не можем исключить возможность появления Snapdragon 8 Plus Gen 1 или модифицированного Snapdragon 8 Gen 2 Galaxy.

А что вы думаете о линейке Galaxy S FE, нужна ли она?

Читайте также: На телефонах Samsung с One UI 5.1 появилась интересная опция от Apple

Источник: gizmochina