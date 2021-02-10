Galaxy Tab S9 FE и S9 FE+: Samsung планирует воскресить не только смартфон для фанатов

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Более доступные планшеты 9 линейки получатся осенью

Компания Samsung решила оживить не только смартфоны для фанатов, но и линейку планшетов. Известный инсайдер Росс Янг отметил, что с удивлением для себя увидел, кроме полной линейки Galaxy Tab S9, еще и двух представителей фанатской линейки Galaxy Tab S9 FE и S9 FE+.

Напомним, что предыдущий планшет Galaxy Tab S7 FE вышел 2 года назад и существовал лишь в единственном варианте с диагональю 12.4”. У него была диагональ как у старшего S7+, но при этом матрица была IPS, как у младшего. Возможно, 2 версии созданы именно для того, чтобы предоставить покупателям выбор и одна из них, или даже обе будут иметь IPS дисплей в отличие от основной линейки планшетов.

Ожидается, что цветовая палитра будет такая же богатая, как и у предшественника. Он будет доступен в четырех цветах: графитовом, серебристом, светло-зеленом и светло-розовом. Выход линейки, по словам инсайдера, состоится через 2 месяца после основной линейки. Из этого можно заключить, что презентация состоится вместе с Galaxy S23 FE осенью.

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Источник: twitter





