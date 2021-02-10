Galaxy Tab S9+ – первые изображения и характеристики флагмана от Samsung
ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД НА БУДУЩИЙ ТОПовый ПЛАНШЕТ ОТ SAMSUNG
Флагманские планшеты от компании Samsung хоть и стоят как крыло от самолета, имеют действительно топовые характеристики и вид. Известный инсайдер OnLeaks показал, как будет выглядеть будущий король линейки Galaxy Tab S9+
Также были раскрыты некоторые характеристики:
12,4" дисплей 1752×2800 пикселей (~266 ppi.)
оптический сканер отпечатка пальцев под дисплеем
Двойная задняя камера и одинарная камера для селфи
Зарядка 45 Вт
USB Type-C 3.2
Четыре динамика
защита от воды и пыли по стандарту IP 67(слухи)
285,4 x 185,4 x 5,64 мм
S-Pen
Облик и габариты почти не отличаются от предшественника и единственными значительными отличиями может стать процессор и влагозащита наличие которого неоднократно появлялось в слухах.
Все остальное и так было на высоком уровне и наверняка в компании решили не менять то, что и так хорошо работает. Анонс новой линейки ожидается в конце лета вместе с новыми представителями сложных смартфонов компании.
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Источник: twitter
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