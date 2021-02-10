Гарнитура Reality Pro заставит Apple нарушить собственные правила

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И хочется и колется

Долгожданная гарнитура смешанной реальности Apple, Reality Pro, вызывает все большее волнение относительно своей готовности к анонсу на WWDC 2023. Согласно последним отчетам The Wall Street Journal, Apple сталкивается с проблемами производства, которые могут повлиять на запуск и доступность устройства.

Несмотря на то, что технология длится семь лет, Apple испытывает трудности с выводом на рынок гарнитуры Reality Pro. Источники поставок, на которые ссылается статья WSJ, предполагают, что большинство потребителей не смогут приобрести гарнитуру к осени, что означает значительную задержку по сравнению с обычным графиком выпуска продуктов Apple.

Это изменение в подходе очень непривычно для купертиновцев, которые обычно воздерживается от анонсов продуктов, пока они не будут готовы к отгрузке. Однако, благодаря годам инвестиций в разработку и решимости двигаться вперед, генеральный директор Apple Тим Кук настаивает на выпуске, даже если компании придется идти на компромиссы по качеству конечного продукта.

Несмотря на то, что Apple стремится ускорить запуск, возникли некоторые внутренние проблемы интеграции программного обеспечения, проблем производства и готовности к рынку. Эти беспокойства привели к вопросам возможных задержек в развертывании.

Отчет также подтверждает предварительные слухи о том, что гарнитура Reality Pro будет сопровождаться отдельной аккумуляторной батареей, которая хоть и будет иметь компактные размеры, но все равно это отход от обычного подхода Apple, когда в устройстве все интегрировано непосредственно в корпус и оформлено максимально минималистично.

Из-за задержек в производстве массового производства гарнитуры Reality Pro планируется начать в сентябре с ориентировочными поставками от 200 000 до 300 000 единиц этого года, как и прогнозировал аналитик Apple Мин-Чи Куо. Хотя учитывая цену в 3000 долларов не факт, что возникнет значительный дефицит даже при столь низком тираже.

Но первую партию точно раскупят быстро, потому что каждый журналист или блоггер захочет сделать контент с этим новомодным устройством, так что будем ждать реальных тестов и уже тогда делать выводы вышел ли первый блин комом.

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Источник: wsj