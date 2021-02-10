Горячую распродажу Realme GT Neo 3: Субфлагман с качественной камерой и игровым процессором отдают за 15 000

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REALME GT NEO 3 - ЛУЧШИЙ СМАРТФОН ЗА СВОИ ДЕНЬГИ

Несмотря на россыпь новых моделей смартфонов, вышедших в свет с начала 2023 года, есть предыдущие модели, которые очень актуальны для покупки на сегодня. После снижения цен они имеют лучшее соотношение цен к характеристикам, чем новые модели на рынке.

Именно таким вариантом остается субфлагман от компании Realme - GT Neo 3﻿.

Напомним, что Realme GT Neo 3 стал первым устройством с Dimensity 8100. В его арсенале OLED-панель диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, селфи-камера на 16 Мп, стереодинамики и система жидкостного охлаждения.

Набор датчиков в основной камере включает в себя главный сенсор на 50 Мп Sony IMX766 с оптической стабилизацией, ультраширик на 8 Мп и 2 Мп сенсор для анализа глубины.

Realme GT Neo 3 доступен в двух версиях, где одна получила батарейку на 5000 мАч и быструю зарядку на 80 Вт (примерно 35 минут до 100%), а в другой емкость аккумулятора уменьшили до 4500 мАч, но увеличились мощность зарядки до 1 примерно 15 минут).

В заключении мы имеем смартфон с очень хорошей камерой, превосходной производительностью и качественным дисплеем по достаточно демократичной цене. И сейчас обе версии отдают по одной цене, так что выбор за вами.

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12/256 Gb 80W - 15 000 грн

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