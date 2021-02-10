Горячая распродажа Xiaomi POCO X5 Pro: качественный и быстрый бюджетник отдают всего за 9500

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Смартфон POCO X5 Pro анонсировали в начале февраля 2023 года и на сегодняшний день он является одним из лучших смартфонов в среднебюджетном сегменте по соотношению характеристик к цене.

Смартфон оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G с графическим процессором Adreno 642L. Дисплей смартфона имеет 6,67-дюймовый Super AMOLED и разрешение 1080 x 2400 пикселей. Приятная новость это частота ШИМ 1920 гц

Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5. В устройство встроен аккумулятор Li-Po 5000 mAh с проводной зарядкой мощностью 67W. 100% заряжается за 46 минут, а 70% всего за 22 минуты. Датчики включают установленный сбоку отпечаток пальца, акселерометр, гироскоп, компас и барометр. стерео динамика с технологией Dolby atmos и линейный вибромотор.

Смартфон достаточно легок и тонок для такой диагонали: 162,1 х 76 х 7,9 мм, а вес – 181 грамм. Варианты памяти: 6-128 ГБ и 8-256 ГБ внутренней памяти.

Ну и камеры для такого ценового сегмента тоже неплохие: 108 МП (широкоугольная) с размером сенсора 1/1,52” и возможностью записи видео 4К + 8 МП (ультраширока) с углом 120 градусов + 2 МП (макро). На передней панели есть одна камера на 16 МП (широугольная).

Короче это смартфон соответствующий стандарту "ТОП за свои деньги" и сейчас вы можете приобрести этого красавца всего за $254(9500 грн) на Aliexpress

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POCO X5 Pro ﻿﻿andro-price (Aliexpress)﻿

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Удачных вам покупок и мирного неба над головой!﻿

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