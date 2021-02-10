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Горячую новинку OnePlus Nord 3 отдают на распродаже за 13 650

14.07.2023 65 0

Флагманская камера и мощное железо за $365

Свежая новинка от компании OnePlus под названием Nord 3 взяла за основу очень удачный OnePlus Ace 2V для китайского рынка. Но у глобальной версии есть одно значительное преимущество, основную камеру заменили из среднего 64 Мп сенсора Omnivision без оптической стабилизации на флагманский IMX 890 из OIS.

 

Горячую новинку OnePlus Nord 3 отдают на распродаже за 13 650 – фото 1

 

Таким образом, они исправили чуть ли не единственную слабую сторону этого смартфона. Все остальное и так на высоте. Флагманский процессор прошлого поколения Dimensity 9000, по мощности и энергоэффективности на уровне Snapdragon 8+ gen 1. Интерфейс и приложения работают очень быстро, все игры идут на максимальных настройках и при этом корпус греется не сильно.

 

Также установлена скоростная оперативная память и накопитель. Дисплей также флагманского уровня: 1.5K AMOLED с частотой обновления 120 герц. Стереодинамики, качественный линейный вибромотор, стеклянная задняя крышка и качественный пластик на боковинах, который, на первый взгляд, смотрится металлическим.

 

Горячую новинку OnePlus Nord 3 отдают на распродаже за 13 650 – фото 2

 

А отдельным бонусом стал переключатель режимов звука, как во флагманских моделях бренда. Беспроводные модули также современны: Bluetooth 5.3, WI-FI 6, NFC и даже инфракрасный порт для управления техникой. Аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой скоростной зарядки на 80 Вт зарядит устройство всего за 32 минуты.

 

И сейчас эту замечательную новинку можно приобрести на сайте Aliexpress со скидкой по цене ниже, чем объявляли на презентации, ссылку для покупки оставлю дальше по тексту:

 

 

OnePlus Nord 3 - 13650 грн($365)

 

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город в Украине можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

 

Как заказывать посылки с Aliexpress﻿

 

Также следует иметь в виду, что при покупке товаров стоимостью свыше 150 Евро, на него может быть наложена пошлина в размере примерно 33% от суммы, превышающей 150 Евро. Удачных вам покупок и мирного неба над головой.﻿

 

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Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 14.07.2023
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Горячую новинку OnePlus Nord 3 отдают на распродаже за 13 650