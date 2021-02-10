Горячую новинку OnePlus Nord 3 отдают на распродаже за 13 650

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Флагманская камера и мощное железо за $365

Свежая новинка от компании OnePlus под названием Nord 3 взяла за основу очень удачный OnePlus Ace 2V для китайского рынка. Но у глобальной версии есть одно значительное преимущество, основную камеру заменили из среднего 64 Мп сенсора Omnivision без оптической стабилизации на флагманский IMX 890 из OIS.

Таким образом, они исправили чуть ли не единственную слабую сторону этого смартфона. Все остальное и так на высоте. Флагманский процессор прошлого поколения Dimensity 9000, по мощности и энергоэффективности на уровне Snapdragon 8+ gen 1. Интерфейс и приложения работают очень быстро, все игры идут на максимальных настройках и при этом корпус греется не сильно.

Также установлена скоростная оперативная память и накопитель. Дисплей также флагманского уровня: 1.5K AMOLED с частотой обновления 120 герц. Стереодинамики, качественный линейный вибромотор, стеклянная задняя крышка и качественный пластик на боковинах, который, на первый взгляд, смотрится металлическим.

А отдельным бонусом стал переключатель режимов звука, как во флагманских моделях бренда. Беспроводные модули также современны: Bluetooth 5.3, WI-FI 6, NFC и даже инфракрасный порт для управления техникой. Аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой скоростной зарядки на 80 Вт зарядит устройство всего за 32 минуты.

И сейчас эту замечательную новинку можно приобрести на сайте Aliexpress со скидкой по цене ниже, чем объявляли на презентации, ссылку для покупки оставлю дальше по тексту:

OnePlus Nord 3 - 13650 грн($365)

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город в Украине можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

Как заказывать посылки с Aliexpress﻿

Также следует иметь в виду, что при покупке товаров стоимостью свыше 150 Евро, на него может быть наложена пошлина в размере примерно 33% от суммы, превышающей 150 Евро. Удачных вам покупок и мирного неба над головой.﻿

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